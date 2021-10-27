В Бугульме завершится ремонт поликлиники к концу года

В Бугульминской ЦРБ проходит капитальный ремонт поликлиники в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Сообщается об этом на сайте Минздрава РТ.

Клиника находится по адресу Октябрьская, 20. К ней прикреплено чуть больше 89 тысяч человек. Само здание поликлиники 1977 года постройки. В нем заменены окна, двери, вентиляционная система, система водоотведения, электрика. Последняя использовалась больше 35 лет без замены и капремонта. Сейчас строительная бригада занялась внутренней отделкой помещения. Идет окраска стен и потолков, а также замена сантехники.

Стоимость работ составила 91,2 млн рублей. Завершить их планируется в декабре 2021 года.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Тем временем в Менделеевске подходит к концу капремонт детской поликлиники. Она должна начать работу уже в ноябре этого года.



Дарья Акимова