В Менделеевске подходит к концу капремонт детской поликлиники — она откроет свои двери уже в ноябре

В Менделеевске подходит к концу капремонт детской поликлиники. Работы начались в феврале 2021 года, и уже в ноябре медучреждение откроет свои двери. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

В здании поменяли систему отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, сантехнику. Также обновлены лестничные пролеты, заменены оконные и дверные блоки во всех помещениях. Кроме того, на входе в поликлинику сооружены пандус и место для хранения детских колясок. Сейчас благоустраивается прилегающая территория — на ней установили скамейки, урны и засеяли газоны.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Здание было построено в 1960-х годах. В настоящее время поликлиника обслуживает порядка 6 тысяч детей и подростков. Капремонт был организован в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На работы выделили более 86 млн рублей из федерального бюджета.

В прошлом месяце к завершению приблизился и капремонт детской больницы в Нижнекамске. Для персонала больницы оборудовали коридор с пропускной системой. В больнице установили новое оборудование: передаточное окно с бактерицидными лампами, операционные лампы, раздвижные двери, хирургические консоли. Новые технологии обеспечивают полную стерильность помещений.





Диана Жиленкова