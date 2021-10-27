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Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию «Спутником Лайт» и от гриппа

10:36, 27.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию «Спутником Лайт» и от гриппа
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российский Минздрав одобрил одновременную вакцинацию «Спутником Лайт» и от гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесены в инструкцию к препарату и опубликованы в госреестре лекарств. Были проведены доклинические исследования, и изучено взаимодействие компонентов «Спутника Лайт» с вакциной для профилактики гриппа. Показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при одновременном использовании. Также в инструкции отмечено, что не допускается смешивание вакцины против COVID-19 с другими вакцинами в одном шприце.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Соответствующие изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник V».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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