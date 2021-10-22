Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа

Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник V». Взаимодействие этого препарата с вакциной для профилактики гриппа изучили в доклинических исследованиях. Они показали отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо, уточнили в Минздраве.

В сентябре замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что в России в кратчайшие сроки проведут исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса. Их рекомендовалось делать с разницей в месяц. В начале октября он же сообщил, что в конце следующего года в России начнутся клинические исследования единой вакцины против коронавируса и гриппа.



Татьяна Леухина