Следком РФ поддержал законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России поддержал законопроект о назначении пожизненного заключения для педофилов-рецидивистов, поскольку его принятие позволит предупреждать подобные преступления. Ужесточение наказания в Следкоме считают логичным и справедливым.

В этом году в стране 114 фигурантов проходят по делу о педофилии. Каждый год выносится около 50 приговоров за изнасилование и насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним лицам, уже ранее осужденным за подобные деяния, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

Фото: realnoevremya.ru

Законопроект был внесен в Государственную думу РФ в сентябре депутатами партии «Единая Россия». Согласно ему, пожизненное наказание грозит в том числе и лицам, впервые осужденным за педофилию, которые совершили злодеяние в совокупности с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ужесточить наказание за преступления в отношении детей предлагали ранее и представители партии «Справедливая Россия». Лидер фракции Сергей Миронов призвал ввести за убийство детей смертную казнь, так как обычное лишение свободы не способствует исправлению преступников.



Диана Жиленкова