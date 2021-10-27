В Татарстане размер потребкредита сократился на 11% в третьем квартале 2021 года

Средний размер потребительского кредита в Татарстане в третьем квартале этого года сократился на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Республика продемонстрировала самый высокий процент снижения среди 30 регионов-лидеров по объемам кредитов данного типа. Еще высокую динамику снижения средних чеков таких кредитов показали Башкортостан (-9,0%), Нижегородская область (-8,9%), Красноярский (-8,6%) и Приморский (-7,8%) края.

Среди регионов РФ по объемам потребкредитования Татарстан находится в середине списка и занимает 15 место.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в августе средний размер потребительного кредита уменьшался более чем на 2%.

Маргарита Головатенко