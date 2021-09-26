В Татарстане в августе средний размер потребительного кредита уменьшился более чем на 2%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в августе 2021 года уменьшился средний размер потребительного кредита. По сравнению с июлем он снизился на 2,2%.

В июле средний размер потребительного кредита в республике составлял 240 260 рублей. В августе он стал меньше — 234 953 рубля, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

В целом по динамике среднего размера потребкредитов в августе 2021 года

в сравнении с июлем Татарстан оказался на 17 месте среди 30 регионов-лидеров по объемам потребительского кредитования. Лидируют по этому показателю Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Фото: realnoevremya.ru

Следует отметить, что в целом за год по России средний размер потребкредита в августе вырос. По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, он достиг 268,5 тыс. рублей. По сравнению с августом 2020-го чек вырос на 23,7%. Однако по отношению к июлю 2021-го в августе средний размер потребкредита уменьшился на 1,1%.

Татьяна Демина