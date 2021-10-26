В преддверии осенних каникул в Казани пройдут профилактические рейды

Госавтоинспекторы Казани проведут рейды в преддверии осенних каникул — 28 октября, 2 и 4 ноября. Особое внимание они уделят пешеходам, которые не соблюдают правила дорожного движения. Об этом сообщает мэрия города.

Так, на школьников-нарушителей составят карточки «Стоп — твоя жизнь в опасности!». Ученикам не только сделают замечания, но и доведут информацию до школы и родителей об их небезопасном поведении.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, 27 и 29 октября, 1 и 3 ноября в столице Татарстана пройдут общегородские рейды. Инспекторы будут проверять водителей на соблюдение правил перевозки детей.

В сентябре сообщалось, что в Казани за 8 месяцев текущего года произошло 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили несовершеннолетние. 50 из ДТП — наезды на пешеходов.



Диана Жиленкова