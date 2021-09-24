В Казани за восемь месяцев произошло 96 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние

Фото: Госавтоинспекция города Казани

В Казани за 8 месяцев текущего года произошло 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили несовершеннолетние. 50 из ДТП — наезды на пешеходов, об этом «Реальному времени» сообщили в Госавтоинспекции города Казани.

В рамках «Недели безопасности» сотрудники Госавтоинспекции провели специализированный рейд, направленный на профилактику нарушений, связанных с наездом на пешеходов. Проверка проходила около одной из образовательных организаций, возле которой есть пешеходный переход.

Фото: Госавтоинспекция города Казани

В ходе рейда сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за нарушения двух водителей. Со всеми участниками провели беседы о необходимости соблюдения требований ПДД и дали рекомендации по применению в одежде световозвращающих элементов.



Сегодня вечером ГИБДД проведет рейд по выявлению нарушителей ПДД. Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся водители, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, не соблюдающие правила перевозки детей.

