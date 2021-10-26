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Виталий Кафанов стал главным тренером «Ростова»

14:42, 26.10.2021
Виталий Кафанов стал главным тренером «Ростова»
Фото: ru.wikipedia.org

Бывший тренер вратарей казанского «Рубина» Виталий Кафанов стал главным тренером футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщается на сайте клуба.

До Кафанова эту должность занимал Валерий Карпин — нынешний главный тренер сборной России. Кафанов уже работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также с 2019 года в должности старшего тренера. В «Рубине» тренировал вратарей с 2002 по 2013 год, затем покинул клуб вместе с Бердыевым. В 2017-м вновь вернулся в «Рубин» и покинул его в 2019 году. За время работы в казанском клубе дважды стал чемпионом России, выиграл два Суперкубка России и один Кубок России.

Фото: vk.com/fcrostov

Недавно Кафанов рассказал про ситуацию с уходом из «Рубина» во времена работы Курбана Бердыева. Он отметил, что между ними было недопонимание.

Дарья Акимова
СпортФутбол

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