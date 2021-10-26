Виталий Кафанов стал главным тренером «Ростова»

Бывший тренер вратарей казанского «Рубина» Виталий Кафанов стал главным тренером футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщается на сайте клуба.

До Кафанова эту должность занимал Валерий Карпин — нынешний главный тренер сборной России. Кафанов уже работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также с 2019 года в должности старшего тренера. В «Рубине» тренировал вратарей с 2002 по 2013 год, затем покинул клуб вместе с Бердыевым. В 2017-м вновь вернулся в «Рубин» и покинул его в 2019 году. За время работы в казанском клубе дважды стал чемпионом России, выиграл два Суперкубка России и один Кубок России.

Фото: vk.com/fcrostov

Недавно Кафанов рассказал про ситуацию с уходом из «Рубина» во времена работы Курбана Бердыева. Он отметил, что между ними было недопонимание.



Дарья Акимова