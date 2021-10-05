Кафанов опроверг слухи о своем конфликте с Бердыевым

Тренер сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал про ситуацию с уходом из казанского «Рубина» во времена работы Курбана Бердыева. Он отметил, что между ними нет недопонимания несмотря на возникающие иногда слухи о конфликте специалистов.

«Никакого конфликта не было. Просто хотел уйти и отдохнуть до лета, у меня не было предложений. Пришел к нему, объяснил ситуацию, у нас был долгий разговор. Спасибо Курбану Бекиевичу, что он меня понял и, более того, сам посоветовал идти в «Ростов», если все-таки надумаю работать. И буквально в тот же день мне позвонил Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», — сказал Кафанов.

Также, по его словам, переход в «Ростов» поддержал генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Только после их с Бердыевым одобрения Кафанов окончательно согласился на работу в ростовском клубе.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, ранее Бердыев возглавлял «Ростов», вместе с которым завоевал серебряные награды чемпионата России и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. После этого тренерский штаб, куда входил и Кафанов, вернулся в «Рубин».

В июне 2019 года Бердыев покинул казанскую команду и долгое время оставался без работы. Кафанов в это время работал в «Ростове», входя в штаб Валерия Карпина, который позже пригласил его и в сборную России.

Нынешним летом Бердыев начал работать в казахстанском «Кайрате».