В Госдуме одобрили проект о продлении «дачной амнистии» до 2031 года

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. Соответствующая информация появилась на сайте Думы.

Этот законопроект предусматривает упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года. Помимо этого, он позволит дополнительно защитить права граждан, которые получили в наследство земельные участки, чьи предыдущие владельцы не успели воспользоваться «дачной амнистией».

«Дачную амнистию» продлевают не первый раз из-за того, что не все жизненные ситуации были ранее охвачены соответствующими законодательными решениями.

Фото: pixabay.com

Подробнее о том, что собой представляет «дачная амнистия», — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова