Путин присвоил Иреку Файзуллину звание «Заслуженный строитель Российской Федерации»
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Звание присвоено за большой вклад в реализацию инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» и многолетнюю добросовестную работу.
Файзуллин возглавляет Минстрой России с ноября прошлого года. С 2010 по 2020 годы он был министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
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