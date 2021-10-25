В Челнах ввели режим ЧС после взрыва в пятиэтажке

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Челнах на выездном заседании КЧС и ОПБ города было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС России.



Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В результате обрушения разрушены шесть квартир, всего в этих квартирах проживали 14 человек. В гостинице города развернули пункт временного размещения вместимостью 400 человек. Всего к ликвидации ЧС привлечены 155 человек, 49 единиц техники.

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