В России на совершенствование стандартов в сфере туризма направят 24 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В этом году Ростуризму направят 24 миллиона рублей на совершенствование стандартов в сфере туризма. Распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, средства выделяются для достижения плановых показателей 2021 и 2022 годов федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Размер бюджетных ассигнований составляет 24 000 тыс. рублей.

Фото: Максим Платонов

О выделении средств на разработку новых стандартов в туристической отрасли стало известно вчера. Новые правила, работа над которыми ведется по поручению президента России, повысят конкурентоспособность и качество услуг. Обновленные критерии будут учитывать особенности работы во время пандемии.

Диана Жиленкова