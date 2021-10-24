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Правительство выделит средства на разработку новых стандартов в туризме

23:28, 24.10.2021
Правительство выделит средства на разработку новых стандартов в туризме
Фото: Максим Платонов

Кабмин РФ выделит средства на разработку новых стандартов в туристической отрасли, сообщает пресс-служба правительства.

— Новые правила, работа над которыми ведется по поручению президента России, повысят конкурентоспособность и качество услуг, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Обновленные критерии будут учитывать особенности работы во время пандемии.

Госкомитет Татарстана по туризму до конца года ждет в гости туроператоров, журналистов и блогеров. На их прием ведомство готово выделить щедрые 2,2 миллиона рублей из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».

Алексей Нечаев
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