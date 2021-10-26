Концерт «Симхи»: новый музыкант, потомки Сонца на сцене и грядущий альбом

В ГБКЗ имени Сайдашева состоялся традиционный концерт клезмерского ансамбля «Симха», который в этом году был посвящен памяти основателя коллектива Леонида Сонца. В программе «Его любимые мелодии и песни. Новые лица» приняли участие дочь и внук маэстро.

— Все семейные дни рождения мы по-прежнему отмечаем вместе. Поем как знаменитые еврейские песни вроде «Хава нагила», так и просто композиции, которые очень любил папа. Мы с племянником, которого тоже зовут Леонид Сонц, выступим сегодня на концерте, поэтому я очень волнуюсь сейчас, — рассказала «Реальному времени» дочь маэстро Евгения Сонц. — Это большая честь для нашей семьи — выступить сегодня. С тех пор, как не стало папы, прошла, можно сказать, целая жизнь в два десятилетия. Я была на первом курсе университета, когда это произошло. Концерты же проходят и по сей день, на них мы ходим всей семьей — мама тоже будет. Видим, как идет развитие «Симхи», пусть и без него, но музыка, как и начинание Леонида Сонца, живет.

«Симха» впервые выступила в новом составе. Место Альберта Гильфанова занял его ученик — кларнетист Даянч Чарыев:

— Я начал активные репетиции с коллективом только в начале сентября, теперь с волнением буду играть вместе с легендарными музыкантами. Вообще еврейская музыка интернациональна, она не имеет границ. В ней есть и классика, и джаз, и национальный колорит.

По словам руководителя коллектива Эдуарда Туманского, ансамбль продолжает активно работать над репертуаром и в этом году планирует начать запись нового диска.

Анна Тарлецкая