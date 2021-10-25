Российские туроператоры отмечают рекордный спрос на туры в Египет в ноябрьские праздники

Российские туроператоры отмечают рекордный спрос на туры в Египет в грядущие ноябрьские праздники. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По данным одних туроператоров, авиарейсы заполнены больше чем на 75%, другие заявляют, что на каждую дату вылета остается около двух-трех мест. Отели Египта загружены почти полностью, мест практически не осталось.

В основном россияне едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх и бронируют пятизвездочные отели. Туры на 7—10 ночей являются самыми популярными.

При этом новогодние туры в Египет продаются менее активно. На период зимних праздников реализовано от 15% до 30% мест в полетных программах. В АТОР считают, что клиенты ждут снижения цен на путевки и запуска чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, с 9 августа Россия восстановила авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. За месяц до этого, 8 июля, президент РФ Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Спустя время после этого стало известно, что власти примут решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после визита туда российской делегации экспертов.

Дарья Акимова