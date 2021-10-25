В Татарстане обновился антирекорд заражений COVID-19 за сутки — 167 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 167 новых случаев коронавируса. Из них 2 — завозные, 165 — контактные. Всего на 25 октября с начала пандемии в республике выявлено 29 707 заболевших COVID-19. 39 человек госпитализировано, 128 получают лечение на дому.

Казань — 104

Набережные Челны — 19

Альметьевский — 5

Бугульминский район — 5

Буинский — 2

Дрожжановский — 1

Зеленодольский — 3

Кайбицкий — 4

Камско-Устьинский — 3

Лаишевский — 3

Лениногорский — 2

Мамадышский — 1

Менделеевский — 1

Нижнекамский — 9

Пестречинский — 4

Тукаевский — 1

Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 25 жителей РТ. Всего выздоровели 24 636 человек. Также зафиксировано 10 смертей от COVID-19, за все время от инфекции умерло 927 человек.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова