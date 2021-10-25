В Татарстане обновился антирекорд заражений COVID-19 за сутки — 167 человек
В Татарстане за минувшие сутки выявили 167 новых случаев коронавируса. Из них 2 — завозные, 165 — контактные. Всего на 25 октября с начала пандемии в республике выявлено 29 707 заболевших COVID-19. 39 человек госпитализировано, 128 получают лечение на дому.
- Казань — 104
- Набережные Челны — 19
- Альметьевский — 5
- Бугульминский район — 5
- Буинский — 2
- Дрожжановский — 1
- Зеленодольский — 3
- Кайбицкий — 4
- Камско-Устьинский — 3
- Лаишевский — 3
- Лениногорский — 2
- Мамадышский — 1
- Менделеевский — 1
- Нижнекамский — 9
- Пестречинский — 4
- Тукаевский — 1
Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 25 жителей РТ. Всего выздоровели 24 636 человек. Также зафиксировано 10 смертей от COVID-19, за все время от инфекции умерло 927 человек.
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