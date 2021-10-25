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В Татарстане обновился антирекорд заражений COVID-19 за сутки — 167 человек

11:34, 25.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане обновился антирекорд заражений COVID-19 за сутки — 167 человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 167 новых случаев коронавируса. Из них 2 — завозные, 165 — контактные. Всего на 25 октября с начала пандемии в республике выявлено 29 707 заболевших COVID-19. 39 человек госпитализировано, 128 получают лечение на дому.

  • Казань — 104
  • Набережные Челны — 19
  • Альметьевский — 5
  • Бугульминский район — 5
  • Буинский — 2
  • Дрожжановский — 1
  • Зеленодольский — 3
  • Кайбицкий — 4
  • Камско-Устьинский — 3
  • Лаишевский — 3
  • Лениногорский — 2
  • Мамадышский — 1
  • Менделеевский — 1
  • Нижнекамский — 9
  • Пестречинский — 4
  • Тукаевский — 1

    Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 25 жителей РТ. Всего выздоровели 24 636 человек. Также зафиксировано 10 смертей от COVID-19, за все время от инфекции умерло 927 человек.

    Фото: Максим Платонов

    Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

    Диана Жиленкова
    ОбществоМедицина Татарстан

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