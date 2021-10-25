В Татарстане отремонтировали участок региональной дороги Базарные Матаки — Болгар

В Спасском районе Татарстана отремонтировали изношенный участок региональной дороги Базарные Матаки — Болгар протяженностью 1 км. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Рабочие уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, укрепили обочины по 1,5 м с каждой стороны и нанесли дорожную разметку.

Фото: Максим Платонов (архив)

На дороге находятся две полосы движения, ширина проезжей части составляет от 8 до 9,5 м. По ней проходит туристический маршрут до древнего города Болгар, а также ходят школьные и межрегиональные автобусы.

Несколько дней назад ведомство сообщало о завершении капремонта участка автодороги Чистополь — Нижнекамск в Нижнекамском районе республики. В ходе работ провели фрезерование асфальтобетонного покрытия, построили новые тротуары и установили дорожные знаки. Также рабочие отремонтировали две автобусные остановки.



Диана Жиленкова