В Татарстане завершен капитальный ремонт участка автодороги Чистополь — Нижнекамск
Завершен капитальный ремонт участка автодороги Чистополь — Нижнекамск в Нижнекамском районе РТ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.
Дорога проходит по поселку Большое Афанасово. Она запроектирована по нормативам магистральной улицы 3-го класса, которая обеспечивает транспортную и пешеходную связь между жилыми районами, с 2 полосами движения и шириной проезжей части 8 метров. В ходе капремонта на участке от 1,2 км до 2,4 км произведены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Кроме того, построены новые тротуары и установлены 94 дорожных знака. Специалисты отремонтировали 2 автобусные остановки.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пестречинском районе капитально отремонтировали 7 км дороги Пестрецы — Чита — Янцевары.
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