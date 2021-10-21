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В Татарстане завершен капитальный ремонт участка автодороги Чистополь — Нижнекамск

16:19, 21.10.2021
В Татарстане завершен капитальный ремонт участка автодороги Чистополь — Нижнекамск

Завершен капитальный ремонт участка автодороги Чистополь — Нижнекамск в Нижнекамском районе РТ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Дорога проходит по поселку Большое Афанасово. Она запроектирована по нормативам магистральной улицы 3-го класса, которая обеспечивает транспортную и пешеходную связь между жилыми районами, с 2 полосами движения и шириной проезжей части 8 метров. В ходе капремонта на участке от 1,2 км до 2,4 км произведены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Кроме того, построены новые тротуары и установлены 94 дорожных знака. Специалисты отремонтировали 2 автобусные остановки.

Фото: Максим Платонов

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пестречинском районе капитально отремонтировали 7 км дороги Пестрецы — Чита — Янцевары.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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