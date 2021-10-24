На казанском кладбище сняли на видео, как на могилы свалили спилы деревьев

Фото: кадр видео из соцсети

На Ново-Татарском кладбище сняли видео, как работники оставили на могилах и оградках спилы деревьев. Ролик снял возмущенный посетитель кладбища.

Сваленные спилы заметили на второй аллее кладбища.

«Вот прямо на могильные ограждения. Вот кто это будет и кто должен это убирать, распилы все эти? Ни стыда ни совести у руководства Ново-Татарского кладбища!» — возмущается автор ролика.

Мужчина уверен, что это не что иное, как надругательство над телами умерших и местами их захоронения, и просит полицию обратить на это внимание.

Фото: кадр видео из соцсети

Сегодня стало известно, что археологи нашли в центре Казани кладбище времен Ивана Грозного.