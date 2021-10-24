Бастрыкин поручил принять дополнительные меры для экстрадиции Исмаилова в Россию

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры к выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова из Черногории в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

— Председатель СК России поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче его (Прим. Ред. — Исмаилова) Российской Федерации за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления, — говорится в сообщении.

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Задержали Исмаилова в Черногории еще 1 октября. Ему предъявили обвинение в организации убийства двух предпринимателей. Против Исмаилова в России и Европе завели несколько уголовных дел. Ранее сообщалось, что Исмаилов не признает вину и просит о политическом убежище. Об этом сообщила его адвокат Марина Русакова. Она заявила, что тот не причастен ни к одному эпизоду преступления. Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос о выдаче предпринимателя Тельмана Исмаилова.

Алексей Нечаев