Детский инфекционист из Казани оценил, нужно ли прививать детей от COVID-19

Фото: Максим Платонов

За рубежом детям от 12 лет уже делают прививки от коронавируса: например, в США, Германии, Бразилии, Канаде, Израиле и Китае. Для этого используются разные препараты. В России детей тоже следует прививать от COVID-19. Такое мнение в интервью «Реальному времени» выражает главный внештатный детский инфекционист Минздрава РТ Владимир Анохин.

— В России еще нет разрешения на такую прививку. Будет это или нет, покажет время. Но, на мой взгляд, вакцинацию детей от COVID-19 следует сделать, — говорит он.

Кроме того, доктор считает, что бесплатное экспресс-тестирование детей на коронавирус по примеру Москвы разумно ввести и в Татарстане:

— Это лучше, чем ничего. Во всяком случае, если такое тестирование проводить массово, число ошибок и каких-то неверных решений будет быстро уменьшаться. Только тогда их надо делать всем.

Напомним, Светлана Сенек, главный внештатный педиатр Минздрава РТ, рассказывала нашему изданию, чем отличается течение детского ковида от взрослого и как болеют дети. В целом болезнь у них проходит легче, но есть риск развития опасных осложнений: Кавасаки-подобного и мультивоспалительного синдромов.

Людмила Губаева