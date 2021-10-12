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В Пскове при раскопках нашли княжескую печать конца XI века

00:26, 12.10.2021

Археологический центр Псковской области сообщил, что археологи при раскопках в Пскове обнаружили княжескую печать конца XI — начала XII веков.

— Последняя яркая индивидуальная находка из раскопа в центре Пскова — княжеская вислая печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила. Относится к концу XI — началу XII веков, — говорится в сообщении.

Печать могла принадлежать князю Олегу Святославичу или князю Святополку Изяславичу — оба внуки Ярослава Мудрого, предположили археологи.

При строительстве трассы М-12 Москва — Казань возле села Акузово в Нижегородской области археологи обнаружили крупное поселение бронзового века.

Алексей Нечаев
Общество

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