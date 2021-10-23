Феминистка возмутилась рекламой с полуголой девушкой в Челнах

Московская феминистка Настя Красильникова раскритиковала билборд «Возьми меня в аренду» в Набережных Челнах. Пост она опубликовала в своем Telegram-канале на 27 тысяч подписчиков.

Билборд с полуголой девушкой установлен на оживленной дороге. Девушка иллюстрирует надпись «Возьми меня в аренду». Агентство в этом случае продаёт не девушку, а рекламное место.

«Это Набережные Челны. Интересно, есть ли в России хоть один товар или услуга, которые не пробовали продать с помощью голого женского тела?» — написала возмущенная Красильникова.



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Ольга Шагиева