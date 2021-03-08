В Казани на улице Баумана прошла акция в поддержку закона о домашнем насилии

Фото: скриншот видео

8 марта в Казани на улице Баумана прошел одиночный пикет в поддержку принятия закона о домашнем насилии. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Напомним, в прошлом году феминистки движения «ФемКызлар» провели провокационную акцию, поднимающую проблему домашнего насилия. На этот раз у отдела полиции встала «покойница» в гробу. Активисту оштрафовали на 10 тыс. рублей.