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В Казани на улице Баумана прошла акция в поддержку закона о домашнем насилии

14:34, 08.03.2021
В Казани на улице Баумана прошла акция в поддержку закона о домашнем насилии
Фото: скриншот видео

8 марта в Казани на улице Баумана прошел одиночный пикет в поддержку принятия закона о домашнем насилии. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Напомним, в прошлом году феминистки движения «ФемКызлар» провели провокационную акцию, поднимающую проблему домашнего насилия. На этот раз у отдела полиции встала «покойница» в гробу. Активисту оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Общество Татарстан
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