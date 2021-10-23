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Казанский «Синтез» выиграл «Астану» со счетом 19:4

13:27, 23.10.2021
Казанский «Синтез» выиграл «Астану» со счетом 19:4
Фото: sintez-kazan.ru

Казанский «Синтез» обыграл «Астану» в матче шестого тура чемпионата России. Игра в плавательном бассейне «Оргсинтез» завершилась со счетом 19:4.

Мячи за «Синтез» забросили Адель Латыпов, Алексей Рыжов-Аленичев, Игорь Бычков, Никита Деревянкин, Даниил Пронин, Артем Одинцов, Эмиль Зиннуров, Сергей Лисунов, Роман Шепелев.

Следующий 7-й тур «Синтез» должен играть против «Штурма-2002" на выезде. О датах проведения игр станет известно в начале следующей недели.

Накануне «Синтез» обыграл «Астану» со счетом 20:9.

Алексей Нечаев
СпортОбщество Татарстан

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