Казанский «Синтез» обыграл «Астану» со счетом 20:9
Сегодня казанский «Синтез» обыграл «Астану» в матче шестого тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 20:9.
Мячи за «Синтез» забросили: Алексей Рыжов-Аленичев, Адель Латыпов, Замир Мирзиев, Роман Шепелев, Николай Лазарев, Сергей Лисунов, Иван Сучков, Даниил Пронин.
Повторный поединок шестого тура команды проведут завтра, 23 октября. Начало трансляции — в 12:00 по местному времени.
14 октября ватерполисты казанского «Синтеза-УОР» завершили 5-й тур чемпионата России. Команда уступила подмосковному «Штурму-2002».
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