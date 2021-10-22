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Казанский «Синтез» обыграл «Астану» со счетом 20:9

19:33, 22.10.2021
Казанский «Синтез» обыграл «Астану» со счетом 20:9
Фото: sintez-kazan.ru

Сегодня казанский «Синтез» обыграл «Астану» в матче шестого тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 20:9.

Мячи за «Синтез» забросили: Алексей Рыжов-Аленичев, Адель Латыпов, Замир Мирзиев, Роман Шепелев, Николай Лазарев, Сергей Лисунов, Иван Сучков, Даниил Пронин.


Повторный поединок шестого тура команды проведут завтра, 23 октября. Начало трансляции — в 12:00 по местному времени.

14 октября ватерполисты казанского «Синтеза-УОР» завершили 5-й тур чемпионата России. Команда уступила подмосковному «Штурму-2002».

Татьяна Леухина
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