В Татарстане реализовано 13 республиканских программ капитального ремонта на общую сумму 2,5 миллиарда рублей

В Татарстане реализовано 13 республиканских программ капитального ремонта на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. Всего 27 программ включают в себя 3,5 тыс. объектов, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании Доме правительства РТ, сообщили в пресс-службе президента РТ.

На этой неделе завершилась программа капитального ремонта объектов управления национальной гвардии. Также осталось завершить капремонт в 3 детсадах Казани, 8 стационарах, 4 зданиях, подведомственных МВД, 4 детских оздоровительных лагерях, 2 подростковых клубах, 3 спортобъектах и одной стационарной организации соцобслуживания в Атнинском районе, добавил Фролов.

Фото: Максим Платонов

В августе в Татарстане завершили 5 республиканских программ капительного ремонта. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства республики.

Алексей Нечаев