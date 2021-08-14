В Татарстане завершили 5 республиканских программ капитального ремонта

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершили 5 республиканских программ капительного ремонта. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства республики.

На сегодняшний день в Татарстане завершены ремонтные работы:

зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия;

учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии;

зданий (помещений) исполком (советов) поселений;

зданий общежитий;

подведомственных зданий Минлесхоза РТ.

Всего в завершенные пять программ входит 71 объект, сообщает пресс-служба президента Татарстана. В ближайшее время планируется закончить работы по программе капремонта муниципальных архивов. Она выполнена на 98%. Из восемь объектов, где проводился ремонт, работы не завершены только на одном.

Всего в этом году в Татарстане проводится 28 программ капремонта, в которые входит более 3 тысяч объектов. На их реализацию выделено 23 млрд рублей.

Татьяна Демина