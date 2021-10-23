За последние сутки в России зафиксировано 1 075 смертей от коронавируса — это новый антирекорд

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявлено 37 678 новых случаев коронавируса. Выздоровели 26 077 человек. Число зараженных выросло до 8 205 983 человек, а выздоровевших — до 7 143 137 человек.



По данным оперштаба РФ, зафиксировано 1 075 смертей. Это новый антирекорд. За весь период в России от коронавируса скончались 229 528 человек.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 146 новых случаев коронавируса. Всего на 23 октября с начала пандемии в республике выявлено 29 385 заболевших.

Алексей Нечаев