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За последние сутки в России зафиксировано 1 075 смертей от коронавируса — это новый антирекорд

11:11, 23.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последние сутки в России зафиксировано 1 075 смертей от коронавируса — это новый антирекорд
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявлено 37 678 новых случаев коронавируса. Выздоровели 26 077 человек. Число зараженных выросло до 8 205 983 человек, а выздоровевших — до 7 143 137 человек.

По данным оперштаба РФ, зафиксировано 1 075 смертей. Это новый антирекорд. За весь период в России от коронавируса скончались 229 528 человек.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 146 новых случаев коронавируса. Всего на 23 октября с начала пандемии в республике выявлено 29 385 заболевших.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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