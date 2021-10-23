Премьер-министр Молдавии прокомментировала переговоры по газу с Россией

Кишинев не признает исторический долг за газ, поэтому он не должен быть частью переговоров с «Газпромом» о поставках топлива в республику, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

— Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте, — цитирует ее «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки в обмен за накопленный долг в объеме около 700 млн долларов.

Вчера парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа. Согласно постановлению, за этот срок Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива. С предложением ввести режим ЧП в стране выступила премьер-министр Наталья Гаврилица. По ее словам, дефицит голубого топлива уже достиг критического уровня.



Алексей Нечаев