Премьер-министр Молдавии намерена ввести режим ЧП в стране из-за дефицита газа

В Молдавии намерены ввести режим ЧП из-за дефицита газа. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, которая планирует собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям.

По ее словам, для преодоления кризиса в энергетическом секторе не хватает уже имеющихся рычагов, поскольку дефицит голубого топлива уже достиг критического уровня. Наталья Гаврилица сообщила, что договоренности по газу с «Газпромом» нет. Кроме того, отсутствует и уверенность в ее достижении, сообщает ТАСС.

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Дефицит на рынке природного газа в Молдавии оценили в 16 млн кубометров, а потребности в ресурсе были удовлетворены в этом месяце только на 67%. По словам премьер-министра, ввод режима ЧП позволит ускорить закупку газа из альтернативных источников.

Из-за высоких цен на топливо на прошлой неделе на Украине начался газовый кризис. С проблемой столкнулись бюджетные учреждения и обычные граждане. Например, больницы и школы вынуждены платить за газ по повышенной цене. В два раза подорожали и годовые тарифы, предназначенные для бытовых потребителей.

Диана Жиленкова