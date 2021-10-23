Минпромторг опроверг рассылку рекомендации регионам по работе в длинные выходные

Минпромторг России опроверг официальный выход рекомендаций регионам по режиму работы ретейла и общепита в нерабочие дни. Они разрабатывались, но было принято решение их не выпускать.

В СМИ попала рабочая версия документа, которую так и не отправили в регионы, передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вечером 22 октября в СМИ появилась рекомендация главы Минпромторга Дениса Мантурова региональным правительствам, в которой субъектам РФ предлагалось в нерабочие дни разрешить допуск в непродовольственные магазины и общепит по QR-кодам, а фуд-кортам разрешить работать навынос.

Татьяна Леухина