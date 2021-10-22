Минпромторг рекомендовал допуск в кафе и непродуктовые магазины по QR-кодам в нерабочие дни

Минпромторг рекомендует регионам в нерабочие дни разрешить допуск в непродовольственные магазины и общепит по QR-кодам, фудкортам предлагается разрешить работать навынос. Рекомендация содержится в подписанном главой Минпромторга Денисом Мантуровым письме региональным правительствам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве предлагают разрешить арендаторам торговых центров продолжить работу, если те обеспечат свободный допуск в продовольственные магазины, в общепит и другой ретейл по QR-кодам, а также обеспечат проверку сертификатов о вакцинации, пишет ТАСС.

При этом все организации, которым разрешено обслуживать потребителей при условии предъявления QR-кода, обязаны обеспечить идентификацию посетителя по документу, удостоверяющему личность.

Власти Татарстана решили не вводить нерабочие дни в республике с 23 октября. При этом президент РТ Рустам Минниханов поручил оперштабу и Управлению Роспотребнадзора по Татарстану вести анализ эпидемиологической ситуации.



Татьяна Леухина