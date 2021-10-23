Метеоролог рассказал, когда в Центральной России снова потеплеет

Фото: Максим Платонов

В следующий раз тепло придет в Центральную Россию в середине следующей недели, но ненадолго. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Сейчас есть довольно хорошие перспективы, что «гребень» понижения температуры пройдет. Думаю, что после вторника нас еще ждет маленькая волна тепла, — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По его прогнозу, дневные температуры поднимутся до +7..+9 градусов, возможны дожди.

В Гидрометцентре РТ сообщили, что погода в выходные дни в Татарстане будет теплой. В субботу днем потеплеет до +14 градусов, однако прогнозируется ветер порывами 15—18 м/с. В воскресенье на территории республики ожидаются дожди. Температуры воздуха ночью составят +2..+7 градусов, днем повысятся до +5..+10 градусов. На этой неделе в Татарстане выпал первый снег.

Татьяна Леухина