Почти 4,5 тысячи жителей Нижнекамска прошли перепись на «Госуслугах»

В Нижнекамске анкету переписи на сайте госуслуг заполнили 4 463 жителя. Об этом заявила руководитель отдела государственной статистики города Жанна Перфилова.

Всего нижнекамцам нужно ответить на 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию.

Фото: odin.ru

Еще 10 вопросов касаются жилищных условий — надо будет назвать тип жилого помещения, год постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат.

Перепись продлится до 14 ноября включительно, сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.



Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Возможность заполнить анкету на портале госуслуг ввели впервые для повышения уровня безопасности населения.

Татьяна Леухина