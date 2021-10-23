Мультимодальный маршрут до острова-града Свияжска продолжает работу в обычном режиме

Мультимодальный маршрут до острова-града Свияжска продолжает работу в обычном режиме. Посещение объектов возможно без предъявления QR-кодов, но только при наличии маски, а также при соблюдении всех требований Управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пригородный поезд от станции Казань-1 до станции Свияжск отправляется каждый день в 10:27. Затем автобус до острова отправляется в 11:55. В обратном направлении автобус отправляется с острова Свияжск в 16:15, пригородный поезд до станции Казань-1 — в 16:44.

Общая стоимость проезда туда и обратно составит 300 рублей: 160 рублей проезд в электричке, 140 — в автобусе.

Для посещения открыты следующие объекты: музей истории Свияжска (четыре корпуса); музей археологического дерева «Татарская слободка»; художественная галерея музея-заповедника; смотровая площадка и выставочный зал в здании бывшего пожарного обоза; музей Гражданской войны; музей художника Геннадия Архиреева; выставочный зал «Старая водонапорная башня»; центр детского досуга «Сказка»; комплекс исторической реконструкции «Ленивый Торжок», сообщает пресс-служба Пригородной пассажирской компании ОАО «Содружество».

Новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 начали действовать в Татарстане 11 октября. Согласно постановлению кабмина РТ, наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров, музеев — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов.