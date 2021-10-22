Власти решили распространить льготную ипотеку на строительство частных домов

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России решило распространить льготную ипотеку на строительство частных домов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин, комментируя введение в стране программы льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, заявил, что «можно считать, что решение уже принято». Глава государства сообщил, что ввести льготную ипотеку для ИЖС нужно. Он обратил внимание, что решение вопроса уже поручено правительству России.



Фото: Максим Платонов (архив)

До этого в июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что программу ипотечного кредитования для индивидуального жилищного строительства намерены запустить до конца 2021 года. Пакет необходимых документов уже был подготовлен к этому времени. Продукт планировалось доработать при взаимодействии с Центробанком и регионами России.



Татьяна Демина