Хуснуллин сообщил, что запустить ипотечный продукт для ИЖС в России планируется до конца 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что программу ипотечного кредитования для индивидуального жилищного строительства намерены запустить до конца 2021 года. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину.

Пакет необходимых документов уже подготовлен. Продукт планируется доработать при взаимодействии с Центробанком и регионами России, пишет «РИА Новости».

Хуснуллин добавил, что программу «просто обязаны запустить» до конца этого года. Запуск продукта необходимо разделить на две части — строительство профессиональными застройщиками и обычными гражданами на своих участках, которые на сегодняшний день не размежеваны, считает вице-премьер.

В апреле сообщалось, что россиянам могут разрешить делать частный дом предметом залога, что позволит распространить все льготные программы по ипотеке на объекты ИЖС. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой РФ.



Татьяна Демина