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Помощник президента Татарстана обратила внимание на заброшенные остатки лагерей рядом с Голубым озером

14:28, 22.10.2021 1
Помощник президента Татарстана обратила внимание на заброшенные остатки лагерей рядом с Голубым озером
Фото: facebook.com/obaltusova

Недалеко от Казани, рядом с Голубым озером, находятся остатки советских лагерей. На них обратила внимание помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

Фотографии сломанных статуй, разбросанных по земле, она опубликовала на своей Facebook-странице. «Хочется эти ноги и руки, эти безголовые туловища укрыть теплым, поставить вертикально, покрасить, подписать, дать новую жизнь», — написала Балтусова.

По ее мнению, увиденное «выглядит как-то ну очень печально …и потусторонне».

Летом в центре Казани, на фасаде дома на улице Баумана, 72, обнаружили старинную вывеску, написанную по штукатурке. На ней можно прочесть: «Обувь», «Магазин Соловьева», «Галантерейная торговля». Балтусова моментально включилась в процесс. Собственником здания оказалось АО «Спорткультавтотовары». Она провел переговоры с его гендиректором Муниром Гафиятуллиным.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:30
    Может тогда она и борщевик там разглядит?
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