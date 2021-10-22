Помощник президента Татарстана обратила внимание на заброшенные остатки лагерей рядом с Голубым озером

Недалеко от Казани, рядом с Голубым озером, находятся остатки советских лагерей. На них обратила внимание помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

Фотографии сломанных статуй, разбросанных по земле, она опубликовала на своей Facebook-странице. «Хочется эти ноги и руки, эти безголовые туловища укрыть теплым, поставить вертикально, покрасить, подписать, дать новую жизнь», — написала Балтусова.

По ее мнению, увиденное «выглядит как-то ну очень печально …и потусторонне».

Летом в центре Казани, на фасаде дома на улице Баумана, 72, обнаружили старинную вывеску, написанную по штукатурке. На ней можно прочесть: «Обувь», «Магазин Соловьева», «Галантерейная торговля». Балтусова моментально включилась в процесс. Собственником здания оказалось АО «Спорткультавтотовары». Она провел переговоры с его гендиректором Муниром Гафиятуллиным.



Татьяна Демина