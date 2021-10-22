Сегодня в Татарстане ожидается дождь, порывистый ветер и до +14 градусов
В четверг, 21 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +9—14 градусов. В Казани ожидается от +11 до +13 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +9—12 градусов.Общество Татарстан
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