В Татарстане бывший собственник проданной бани тайком от покупателя разводил в ней коноплю
На одном из садовых участков Лаишевского района Татарстана неизвестные выращивали коноплю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Следователи установили, что собственник участка не имеет никакого отношения к запрещенным растениям, однако тот приобрел его у 25-летнего жителя Пестречинского района. Как выяснилось, бывший владелец участка тайком разводил коноплю в бане. Силовики изъяли порядка 200 граммов марихуаны и около двух килограммов наркосодержащего растения. Помещение было оснащено всем необходимым оборудованием для выращивания. Бывший владелец участка признался, что выращивал коноплю для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
На прошлой неделе в Казани задержали двух молодых людей по подозрению в распространении наркотиков. Одним из них оказался приезжий из ближнего зарубежья, другой — житель Ростовской области.
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