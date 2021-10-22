В Татарстане бывший собственник проданной бани тайком от покупателя разводил в ней коноплю

Фото: 16.мвд.рф

На одном из садовых участков Лаишевского района Татарстана неизвестные выращивали коноплю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Следователи установили, что собственник участка не имеет никакого отношения к запрещенным растениям, однако тот приобрел его у 25-летнего жителя Пестречинского района. Как выяснилось, бывший владелец участка тайком разводил коноплю в бане. Силовики изъяли порядка 200 граммов марихуаны и около двух килограммов наркосодержащего растения. Помещение было оснащено всем необходимым оборудованием для выращивания. Бывший владелец участка признался, что выращивал коноплю для личного потребления.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

На прошлой неделе в Казани задержали двух молодых людей по подозрению в распространении наркотиков. Одним из них оказался приезжий из ближнего зарубежья, другой — житель Ростовской области.



Диана Жиленкова