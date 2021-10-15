В Казани задержали двух молодых людей по подозрению в распространении наркотиков

В Казани задержали двух молодых людей по подозрению в распространении наркотиков. Одним из них оказался приезжий из ближнего зарубежья, другой — житель Ростовской области. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Задержание произошло после поступления сообщения о тайниковых закладках наркотиков, в результате чего силовики обнаружили порядка 500 гр. мефедрона в одном из садовых обществ города. Позже удалось задержать подозреваемых, они признали свою вину.

Фото: 16.мвд.рф

Молодых людей задержали в порядке ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В начале октября президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что ситуация с распространением наркотиков в регионе остается сложной и неблагополучной. В РТ на диспансерном учете состоит около 19 тысяч человек, и их число растет примерно на 2% каждый год. Число больных с диагнозом «наркомания» продолжает расти в 19 муниципалитетах, прежде всего в Казани.



Диана Жиленкова