Песков назвал отношения России с НАТО «танго в одиночку»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отношения России с НАТО «танго в одиночку». Он заявил, что диалога с Североатлантическим альянсом не было, он, наоборот, выражал намерение сдерживать Россию.

Высылка российских дипломатов в Брюсселе стала последней каплей. Представитель Кремля заверил, что ответные меры Москвы в отношении НАТО не нанесут ущерба российской стороне, передает ТАСС.

Фото: council.gov.ru

Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о прекращении работы информбюро НАТО в Москве. Также в столице приостанавливается деятельность военной миссии связи НАТО, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. С этого момента Москва приостанавливает и работу постпредства РФ при НАТО.



Диана Жиленкова