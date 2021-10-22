В Минсельхозе рассказали о мерах правительства для стабилизации цен на мясо

Правительство России приняло ряд мер для стабилизации цен на мясо. Об этом сообщает Минсельхоз РФ.



«С 2020 года животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях значительно повышения издержек из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке правительства РФ в этом году ввело «плавающую» экспортную пошлину на зерно и продлило на год импорт основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота. Животноводы могут получить льготные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот и льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

Крупнейшие российские производители колбас и сосисок предупредили ретейлеров о подорожании продукции. С конца октября — начала ноября колбасы вырастут в цене на 7—20 процентов.

Ольга Шагиева