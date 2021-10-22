Российские производители колбас предупредили о повышении цен

Крупнейшие российские производители колбас и сосисок предупредили ретейлеров о подорожании продукции. С конца октября — начала ноября колбасы вырастут в цене на 7—20 процентов.

Как пишут «Известия» со ссылкой на сообщения представителей торговых сетей, цены повысят из-за роста стоимости мясной продукции и увеличения затрат на производство. Больше всего подорожало мясо курицы — на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Говядина стала дороже на 11%, свинина — на 29%.

Фото: realnoevremya.ru

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что в этом году животноводство в сельском хозяйстве понесло потери из-за болезней животных — африканской чумы свиней и птичьего гриппа.



Ольга Шагиева