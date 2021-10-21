Матч ФК «КАМАЗ» с «Уралом» смогут посетить лишь 500 болельщиков

ФК «КАМАЗ» в Челнах 27 октября сыграет с екатеринбургским «Уралом». Об этом сообщает пресс-служба клуба автограда.

Игра начнется в 18:00. Согласно постановлению кабмина РТ, посетить матч смогут лишь 500 зрителей. QR-код для этого не требуется.



Напомним, в Казани на матч сборной России против Словакии можно было попасть при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании.

Заполняемость стадионов до 70% разрешается при полной вакцинации сотрудников, допуске посетителей по QR-кодам. Мероприятие должно быть согласовано с оперштабом не позднее чем за 30 дней до его проведения.