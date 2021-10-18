Первую нитку «Северного потока — 2» заполнили 177 млн кубометров технического газа

Первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом, объем которого оценили в 177 миллионов кубометров. Уровень давления в газопроводе составляет 103 бар. Это достаточный показатель, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, сообщает компания Nord Stream 2.

На данный момент идут работы на второй нитке. Газопровод протяженностью порядка 1 230 км позволит увеличить объем поставок голубого топлива на 55 миллиардов кубометров в год. Этого объема будет достаточно для обеспечения теплом и энергией 26 млн домохозяйств ежегодно, говорится в сообщении.

Фото: gazprom.ru

О готовности «Северного потока — 2» к запуску стало известно несколько дней назад. Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что поставки газа по этому трубопроводу начнутся после получения разрешения от Германии.



Диана Жиленкова